شكرا لقرائتكم خبر عن حد الحرابة والسجن والجلد لقاتلي الشهيد الحويطي في تبوك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الريح (تبوك)

قضت المحكمة الجزائية بمنطقة تبوك بالسجن والقتل بحد الحرابة بحق قاتلي العسكري في محافظة ضباء شهيد الواجب الرقيب أول عطالله بن سويلم الحويطي، الذي راح ضحية سطو مسلح على أحد محلات الذهب.

وعلمت "الخليج 365" أنه صدر الحكم بحد الحرابة على القاتل (ع.س) المتهم الرئيسي، والسجن 15 عاماً لـ5 أشخاص، والجلد 1000 جلدة، حيث تم الحكم عليهم نظير تشكيلهم عصابة للسطو.