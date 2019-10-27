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حد الحرابة والسجن والجلد لقاتلي الشهيد الحويطي في تبوك

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جدة - خالد شويل - عبدالله الريح (تبوك)

قضت المحكمة الجزائية بمنطقة تبوك بالسجن والقتل بحد الحرابة بحق قاتلي العسكري في محافظة ضباء شهيد الواجب الرقيب أول عطالله بن سويلم الحويطي، الذي راح ضحية سطو مسلح على أحد محلات الذهب.

وعلمت "الخليج 365" أنه صدر الحكم بحد الحرابة على القاتل (ع.س) المتهم الرئيسي، والسجن 15 عاماً لـ5 أشخاص، والجلد 1000 جلدة، حيث تم الحكم عليهم نظير تشكيلهم عصابة للسطو.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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