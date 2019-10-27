شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: «كيار» يتطور إلى «إعصار مداري من الدرجة الرابعة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، آخر المستجدات للحالة المدارية (كيار - KYARR) في بحر العرب، إذ تشير المستجدات إلى تطورها من «إعصار مداري من الدرجة الأولى» إلى «إعصار مداري من الدرجة الرابعة».

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وأوضحت «الأرصاد» أن موقع الإعصار عند خط عرض 17.0 درجة شمالا، وخط طول 68.2 درجة شرقا، وتقدر سرعة الرياح حول مركزه (124-130) عقدة (230-240) كيلومتر/ساعة، ويتحرك باتجاه الغرب إلى الشمال الغربي داخل بحر العرب بسرعة 6 عُقد.

وأضافت أنه يتوقع أن يتطور الإعصار خلال 24 ساعة القادمة إلى درجة أعلى داخل بحر العرب، ويكون موقعه عند خط عرض 17.6 درجة شمالا، وخط طول 66.3 درجة شرقا، دون أي تأثير مباشر على أجواء المملكة.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرارها في مراقبة الحالة، مضيفة أنه سيتم إصدار التقارير اللازمة لها عند حدوث أي مستجدات، داعية الجميع إلى متابعة تقارير الطقس اليومية والإنذارات الصادرة من نظام الإنذار المبكر على موقع الهيئة الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي.