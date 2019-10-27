شكرا لقرائتكم خبر عن القتل تعزيراً لجانيين تلقيا كمية من الحشيش المخدر في جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أصدرت وزارة الداخلية اليوم (الأحد) بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في محافظة جدة بحق إدريس أبكر إبراهيم حاج، وعطية بركات بركات الكثيري (يمنيي الجنسية) لتلقيهما حشيشا مخدّرا. ووفقا للبيان، فقد تم القبض على الجانيين عند قيامهما بتلقي كمية من الحشيش المُخدّر، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نُسب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليهما والحُكم بقتلهما تعزيراً، وأُيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.



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