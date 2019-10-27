شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: إعادة تموضع القوات في عدن لتكون بقيادة السعودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت قيادة قوات التحالف أنه في إطار جهودها المستمرة لتنسيق خطط العمليات العسكرية والأمنية في اليمن، وتعزيز الجهود الإنسانية والإغاثية، إضافة إلى تعزيز الجهود لتأمين الممرات المائية المتاخمة للسواحل اليمنية عموماً، ومكافحة الإرهاب على كامل الأراضي اليمنية، فقد تمت إعادة تموضع قوات التحالف في (عدن) لتكون بقيادة المملكة وإعادة انتشارها وفق متطلبات العمليات الحالية.

وفي هذا السياق، تشيد قيادة قوات التحالف بكل الجهود التي بذلتها كافة القوات وفي مقدمتها القوات الإماراتية وساهمت في نجاح الخطط المعدة لتنفيذ المهمات العملياتية بكل كفاءة واقتدار.

وختم البيان بتأكيد قيادة قوات التحالف استمرار جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ودعم الشعب اليمني بكافة مكوناته وحكومته الشرعية.