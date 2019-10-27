، المملكة أمام قمة العشرين السياحية: سنجذب 100 مليون زائر خلال العقد القادم ،

محمد بن مسعود - الدمام - اجتماع وزراء سياحة دول مجموعة العشرين في اليابان

شاركت المملكة العربية السعودية في اجتماع وزراء السياحة لدول مجموعة العشرين المنعقد في اليابان، وتحدث أحمد بن عقيل الخطيب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في كلمة ألقاها أثناء اجتماع وزراء سياحة دول مجموعة العشرين في اليابان، عن رؤية المملكة في الأمور المتعلقة بمستقبل قطاع السياحة السعودي، واستعرض استراتيجية المملكة الرامية إلى تطوير القطاع السياحي الناشئ بما ينسجم مع أهداف "رؤية السعودية 2030"، الساعية لبناء مجتمع مزدهر واقتصاد متنوع يحقق الرخاء للجميع، مؤكداً في الوقت ذاته التزام المملكة بتعزيز إسهام السياحة في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مبيناً أن خطة تنمية القطاع السياحي في المملكة ستكون من الأولويات الرئيسية للنقاشات عندما تتولى السعودية رئاسة قمة مجموعة العشرين لعام 2020.

وأضاف: "إن المملكة من موقعها كواحدة من الوجهات السياحية الناشئة، تفتح أبوابها للعالم أجمع بكل رحابة صدر، كما أننا ندرك قيمة السياحة في المملكة، بوصفها محفزاً للنمو الاقتصادي، وجسراً للتواصل الثقافي الذي يرتقي بالوعي والتآلف والاحترام، كما نعي بشدة كل المسؤوليات التي تنطوي عليها هذه المسألة، وأن تعدد المشاريع التطويرية والتخطيط غير المنضبط يلعب دوراً سلبياً في بناء صورة مضطربة لأي وجهة في العالم. ولا بدّ أن تتسم السياحة باستدامتها في حال أردنا لها أن تعود بالفائدة للأجيال القادمة".

وأوضح أن استراتيجية المملكة تتمثل في زيادة إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي من 3% إلى 10%، فضلاً عن زيادة أعداد زوار المملكة من 18 مليون زائر سنوياً إلى 100 مليون بحلول عام 2030، وبدورها ستسهم هذه الخطوات في توفير 1.6 مليون فرصة عمل وهو ما يمثل 10% من إجمالي القوى العاملة، والتي تستهدف بغالبيتها الفتيات والشباب، مؤكداً التزامه بالعمل مع الشركاء على امتداد المنظومة السياحية لتحقيق هذه الأهداف وحماية الرفاه الاقتصادي والبيئي والاجتماعي للمجتمعات المحلية".المملكة قمة العشرين السياحية