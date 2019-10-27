، وظائف شاغرة بمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية بالجوف ،

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أعلنت مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة المناطق الشمالية بالجوف رغبتها في استقطاب كفاءات لشغل بعض الوظائف الإدارية المتوفرة للسعوديين "رجال ونساء" في عدد من الإدارات التابعة للمدينة من خلال الرابط www.pmmc.med.sa .
واشترطت إدارة رأس المال البشري بالمدينة على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، حاصلاً على المؤهل العلمي المطلوب من إحدى الجهات التعليمية المعتمدة، يجيد تطبيقات الحاسب الآلي وبرامجه ويفضل إجادة اللغة الإنجليزية، وأن يتم تحديد الوظيفة المتقدم لهاء, وأن يكون لائقاً طبياً, وأن يجتاز المقابلة الشخصية أو أي اختبارات ذات علاقة .
وأوضحت الإدارة أنه في حال الاستفسار يمكن التواصل مع قسم التوظيف عبر الإيميل [email protected] ، علماً أنه سيتم التواصل مع من يتم ترشيحه فقط من خلال البريد الإلكتروني .مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية وظائف
27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441 02:25 PM
للجنسين ووفق مجموعة من الشروط المحددة وأن يجتاز المقابلة
أعلنت مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة المناطق الشمالية بالجوف رغبتها في استقطاب كفاءات لشغل بعض الوظائف الإدارية المتوفرة للسعوديين "رجال ونساء" في عدد من الإدارات التابعة للمدينة من خلال الرابط www.pmmc.med.sa .
واشترطت إدارة رأس المال البشري بالمدينة على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، حاصلاً على المؤهل العلمي المطلوب من إحدى الجهات التعليمية المعتمدة، يجيد تطبيقات الحاسب الآلي وبرامجه ويفضل إجادة اللغة الإنجليزية، وأن يتم تحديد الوظيفة المتقدم لهاء, وأن يكون لائقاً طبياً, وأن يجتاز المقابلة الشخصية أو أي اختبارات ذات علاقة .
وأوضحت الإدارة أنه في حال الاستفسار يمكن التواصل مع قسم التوظيف عبر الإيميل [email protected] ، علماً أنه سيتم التواصل مع من يتم ترشيحه فقط من خلال البريد الإلكتروني .
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المصدر : الخليج 365
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