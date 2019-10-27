“حرس الحدود” بمكة ينقذ طفلا من الغرق أثناء ممارسته السباحة بالقنفذة (صورة)

تمكنت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في منطقة مكة المكرمة من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 12 عاماً، من الغرق أثناء ممارسته السباحة في منتزه حنيش بالقنفذة.
وقال المتحدث الإعلامي لحرس الحدود بالمنطقة المقدم فارس المالكي، إن دورية البحث والإنقاذ شاهدت الطفل وهو يتعرض لحالة غرق، وعلى الفور تم إنقاذه وتقديم الإسعافات الأولية له، ومن ثم نقله إلى مستشفى القنفذة العام لتلقي العلاج، مبيناً أن حالته الصحية مستقرة. ودعا المقدم المالكي المتنزهين لأخذ الحيطة والحذر والانتباه للأطفال، وممارسة السباحة في الأماكن المخصصة، والحرص على اتباع إرشادات وتعليمات السلامة المدونة على اللوحات الإرشادية المنتشرة بالشواطئ.
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