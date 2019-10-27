أخرت مشادة كلامية قوية نشبت بين زوجين على رحلة السعودية “SV871” من الفلبين إلى المملكة، الرحلة عن موعدها المحدد.
ووفقاً لصحيفة “مانيلا تايمز”، قالت سلطات مطار مانيلا في بيان متأخر من يوم أمس السبت، إن رحلة الخطوط الجوية السعودية المتجهة إلى جدة، شهدت تأخيرًا لمدة نصف ساعة عن موعد إقلاعها بسبب مشادة كلامية قوية بين زوجين؛ مما اضطر طاقم الرحلة إلى تدخل لإنهاء الخلاف من أجل سلامة الركاب. وأفاد البيان أن المسافرين كانوا يخشون أن تتحول المشادة الكلامية إلى مشاجرة بالأيدي أو يصبح فيها أذى جسدي؛ موضحة تم استدعاء الطاقم الطبي بعد أن شعرت الزوجة بضيق تنفس وألم في الصدر، وتم حل المشكلة.
كانت هذه تفاصيل خبر مُشادّة قوية بين زوجين على رحلة “الخطوط السعودية” تتسبب في تأخر وصولها إلى جدة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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