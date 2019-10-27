مفاجأة عن “المتسبب” في سرقة ٢٠ مكيفا بمدرسة للبنات بمكة.. هكذا حل رجال الأمن اللغز

تمكن أفراد البحث الجنائي بمركز شرطة القرارة في العاصمة المقدسة من التوصل إلى سارقي 20 مكيفا من مستودع مدرسة ثانوية للبنات بالحي، إذ تبين أن سائق قائدة المدرسة سهل للجناة السرقة. وبحسب “مكة”، استقبل مركز الشرطة التابع لنطاق المدرسة الواقعة في حي الششة بلاغا من حارس المدرسة عن سرقة مكيفات خلال العطلة الأسبوعية لكن دون معرفة وقت السرقة، الأمر الذي زاد من صعوبة عمليات البحث.

ووضع أفراد الأمن يدهم على أحد الخيوط من خلال كاميرا مراقبة موجودة في الحي، وبعد الرصد والمتابعة جرى تحديد إحدى المركبات التي لم تظهر الكاميرات بياناتها لضعف أداء التسجيل إلا أنه بجمع البيانات والمعلومات جرى تحديد أحد مراكز التبريد والتكييف بحي جرول، حيث قبض على مقيم اعترف بأن شخصين من بني جلدته ساعداه في نقل المكيفات، بينما من سهل لهما عملية السرقة سائق قائدة المدرسة. وكشفت المعلومات أنه تم الاتفاق بين السارق والسائق على مبلغ 3000 ريال يستلمها بعد العملية، حيث عثر في المحل على 17 مكيفا بينما بيعت 3 مكيفات بمبلغ 1300 ريال، ويجري البحث عن بقية المتهمين.