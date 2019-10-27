“الأرصاد” تتفاعل مع تطور إعصار كيار للدرجة الرابعة وتكشف تأثيره في المملكة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، تقريراً اليوم عن تطور الإعصار “كيار”؛ كاشفة أن آخر المستجدات تشير إلى تطوره من إعصار مداري من الدرجة الأولى، الى إعصار مداري من الدرجة الرابعة.

وأضافت الهيئة: موقعه عند خط عرض 17,0 درجة شمالاً وخط طول 68,2 درجة شرقاً، وتقدر سرعة الرياح حول مركزه بـ 130 -124 عقدة و240 – 230 كم بالساعة ويتحرك باتجاه الغرب إلى الشمال الغربي داخل بحر العرب بسرعة 6 عقدات. وحول تأثيره في المملكة، قالت: يُتوقع -بمشيئة الله- أن يتطور الإعصار خلال الـ24 ساعة القادمة إلى درجة أعلى داخل بحر العرب دون تأثير مباشر في أجواء المملكة. واختتمت الهيئة تقريرها بتأكيدها أنها لا تزال مستمرة في مراقبة الحالة، وسيتم إصدار التقارير اللازمة لها عند حدوث مستجدات.