الأرصاد توضح آخر مستجدات الإعصار «كيار».. وتنصح بمتابعة تقارير الطقس

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، آخر مستجدات الحالة المدارية (كيار) في بحر العرب، فيما دعت الهيئة الجميع إلى متابعة آخر المستجدات والتطورات المتعقلة بالطقس من خلال التقارير الصادرة عنها.

وفي تقرير لها، قالت الهيئة: تشير آخر المستجدات للحالة المدارية «كيار» في بحر العرب إلى تطورها من إعصار مداري من الدرجة الأولى، إلى إعصار مداري من الدرجة الرابعة، وموقعه عند خط عرض 17 درجة شمالاً وخط طول 68.2 درجة شرقًا.

وأفادت الهيئة، أن سرعة الرياح عند مركز الإعصار تتراوح بين 120 ـ 130 عقدة، ما يوازي (230 ـ2240) كم/ س، لافتة إلى أن الإعصار يتحرك باتجاه الغرب إلى الشمال داخل بحر العرب بسرعة 6 عقدة.

وتوقعت الهيئة أن يتطور الإعصار خلال الـ24 ساعة المقبلة إلى درجة أعلى داخل بحر العرب، ويكون موقعه عند خط عرض 17.6 درجة شمالاً، وخط طول 66.3 درجة شرقًا، دون أي تأثير على أجواء المملكة.

وأكدت الهيئة في تقريرها، استمراراها في مراقبة الحالة، وسيتم إصدار التقارير اللازمة لها عند حدوث أي مستجدات، فيما دعت الهيئة الجميع إلى متابعة تقارير الطقس اليومية، ونظام الإنذار المبكر على موقعها الرسمي، ووسائل التواصل الاجتماعي.