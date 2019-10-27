الحصيني يوضح مدى تأثير إعصار كيار على الأجواء في المملكة

أوضح الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، تأثير إعصار (كيار) على المملكة.

وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «إن تأثير إعصار (كيار) على المملكة متوقع أن يكون بطريق غير مباشر وذلك بدفع كميات جيدة من الرطوبة نواحي جنوب وغرب ووسط وشرق وشمال المملكة».

ونشر الحصيني مقطع فيديو، يوضح قوة إعصار كيار العملاق من الدرجة الرابعة، داعيًا «اللهم احفظ بلادنا وعمان واليمن والإمارات».

يشار إلى أن إعصار «كيار»، مسمى يطلق على الحالة المدارية في بحر العرب بعد تطورها رسمياً إلى مستوى عاصفة مدارية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أكدت استمرار هطول الأمطار الرعدية، التي تصحبها رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية في عددٍ من مناطق المملكة.

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وأضافت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن منطقة الرياض (المجمعة، رماح، شقراء، عفيف، ووادي الدواسر)، تشهد هبوب رياح سطحية نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، وذلك بدءًا من الساعة التاسعة صباح اليوم الأحد، وحتى الساعة السادسة مساء.

كما تشهد منطقة جازان (أبوعريش، الدائر، الطوال، فيفا، وهروب)، هطول أمطار رعدية ورياحًا سطحية نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، وذلك بدءًا من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة السابعة مساء، وتتعرض منطقة عسير (أبها، المجاردة، النماص، بارق، تنومة، خميس مشيط، رجال المع، ومحايل) لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، تصحبها رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية؛ بدءًا من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة السابعة مساء.

وتتعرض منطقة الباحة (الحجرة، العقيق، بلجرشي، المندق، بني حسن، فرعة غامد الزناد، وقلوة) لهطول أمطار رعدية، تصحبها رياح سطحية مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية؛ بدءًا من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة السابعة مساء.

كما تشهد منطقة القصيم (الأسياح، البدائع، البكيرية، الرس، الشماسية، المذنب، النبهانية، بريدة، رياض الخبراء، ضرية، عقلة، الصقور، عنيزة، وعيون الجواء)، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح مثيرة للأتربة تحد من الرؤية الأفقية، التي بدأت الساعة الثالثة مساء الجمعة الماضي، حتى الساعة السادسة مساء اليوم الأحد.