دشَّنت المديرية العامة للجوازات الختم الرسمي الخاص بـ«موسم الرياض» للقادمين إلى المملكة عبر مطار الملك خالد الدولي.
يأتي ذلك بالتعاون مع إدارة موسم الرياض، التي شهدت أول عملية ختم لسائح أجنبي قدم إلى المملكة لحضور الموسم، والذي يحمل شعارًا ظاهرًا بعبارة «أسفرت وأنورت»، وهي الجملة الترحيبية التي يستقبل بها السعوديون ضيوفهم، وفقا لقناة العربية.
وقال المشرف على أعمال التأشيرة السياحية، الرائد ماجد الأحمري، إنه تمَّ تخصيص فريق من موظفي الجوازات يجيدوا جميع اللغات للاهتمام بالسياح القادمين إلى المملكة للاستمتاع بموسم الرياض، وتعريفهم بفعالياته ومدهم بالمعلومات التي يحتاجونها بشأن الموسم.
وكانت فعاليات موسم الرياض بدأت يوم 11 اكتوبر الجاري وتستمر حتى 15 ديسمبر المقبل وتشمل 12 منطقة تناسب جميع الفئات من السائحين والزائرين؛ حيث يهدف الموسم إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاع الترفيه، فضلًا عن دعم الاقتصاد الوطني.
كانت هذه تفاصيل خبر «الجوازات» لأول سائح أجنبي قدم للمملكة لحضور موسم الرياض: أسفرت ونورت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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