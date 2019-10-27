القتل تعزيرًا لجانيين تلقيا كمية من الحشيش المخدر بجدة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، تنفيذ حُكم القتل تعزيزًا بمتلقيي الحشيش المخدّر في محافظة جدة.

ونشرت وزارة الداخلية، نص البيان الصادر اليوم؛ بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بمتلقيي الحشيش المخدّر:

قال الله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

بفضل من الله، تم القبض على كلٍ من / إدريس أبكر إبراهيم حاج، وعطية بركات بركات الكثيري- يمنيي الجنسية- عند قيامهما بتلقي كمية من الحشيش المُخدّر، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نُسب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليهما والحُكم بقتلهما تعزيرًا، وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه.

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وتم تنفيذ حُكم القتل في الجانيين: إدريس أبكر إبراهيم حاج، وعطية بركات بركات الكثيري، اليوم الأحد 28 / 2 / 1441هـ، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

وأكَّدت وزارة الداخلية، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تسببه من أضرارٍ جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، مستمدة منهجها من شرع الله القويم، محذرة في الوقت نفسه كل من يُقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.