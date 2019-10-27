السعودية اليوم / انطلاق الحملة الوطنية للوقاية من الانفلونزا بتعليم الأحساء



الأحساء 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واس

انطلقت بتعليم محافظة الأحساء اليوم، الحملة الوطنية للوقاية من الانفلونزا، بحضور مدير عام التعليم أحمد بالغنيم، وذلك بالمبنى الرئيس للتعليم بالمحافظة.

وشارك في انطلاق الحملة مدير إدارة الشؤون الصحية المدرسية بتعليم الأحساء ياسر الملاء، ومدير الصحة المدرسية بوزارة الصحة الدكتور برهان ظاظا، وعدد من المشرفين التربويين والإداريين.

وتهدف هذه الحملة التي تستمر لثلاثة شهور من خلال المراكز الصحية، إلى تطعيم 400 موظفاً، ورفع نسبة الوعي الصحي الوقائي لدى منسوبي التعليم، وخفض مستوى الإصابة بالإنفلونزا، وتشمل الحملة جميع الإدارات التعليمية الرئيسية ومنسوبي مركز الأمير محمد بن فهد للجودة.

// انتهى//

13:49ت م

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