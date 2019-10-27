

الدمام 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واس

أنهت أمانة المنطقة الشرقية عدداً من مشروعات تصريف مياه الأمطار، وذلك ضمن استعدادات لموسم الأمطار .

وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا أن الأمانة انتهت من عدد من المشروعات في هذا العام ضمن الخطة المعدة لموسم الأمطار، ومنها مشروع تصريف مياه الأمطار بالدمام "الجزء الثاني" من المرحلة التاسعة، ويهدف لتنفيذ شبكة انحدار لتصريف مياه الأمطار بأقطار تتراوح ما بين 400 ملم لغاية 1200 ملم لخدمة حي النزهة وحي الفردوس، ومشروع تصريف مياه الأمطار المرحلة الحادية عشر الجزء الأول في محافظة الخبر ، ويهدف لتنفيذ شبكة انحدار لتصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه الجوفية بأقطار تتراوح بين 400 ملم لغاية 2300 ملم لخدمة أحياء (التعاون، الكورنيش، الخبر الشمالية، الخزامى).

وبين المهندس الملا أن المشروعات التي تم الإنتهاء منها تتضمن كذلك، مشروع تصريف مياه الأمطار بالخبر المرحلة العاشرة الجزء الأول، ويهدف الى تنفيذ شبكة انحدار لتصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه الجوفية بأقطار تتراوح ما بين 400 ملم لغاية 1400 ملم لخدمة الأحياء (الحزام الذهبي، الكورنيش، الأندلس، البستان، الثقبة، اليرموك، الخبر الجنوبية، الخبر الشمالية، الراكة الجنوبية، قرطبة، التحلية)، ومشروع إعادة تأهيل محطات تصريف مياه الأمطار بالدمام المرحلة الحادية عشرة، ويهدف إلى استبدال جميع اللوحات الكهربائية والمضخات والمحولات الكهربائية بمحطة الغربية ١ التي تخدم الأحياء (القزاز، العدامة، البادية، النخيل، السوق، الجامعيين، الريان، الاتصالات، بن خلدون)، واستبدال اللوحات الكهربائية بمحطة الجلوية التي تخدم الأحياء (الجلوية، ٧١ ، ٩١ ، الأثير، القادسية، غرناطة) ، إضافة إلى مشروع إعادة تأهيل محطات تصريف مياه الأمطار بالخبر من المرحلة الحادية عشر الجزء الأول محطة الخبر الشمالية والمركزية والجنوبية التي تخدم الأحياء (الخبر الشمالية، الجنوبية، الثقبة، مدينة العمال، البندرية، العقربية، الحزام الأخضر).

// انتهى //

13:49ت م

0084





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة الشرقية تنهي عدداً من مشروعات تصريف مياه الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.