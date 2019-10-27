السعودية اليوم / جامعة نجران تنفذ دورة " إدارة الأزمات والكوارث" لمنسوبي القطاعات الأمنية



نجران 28 صفر 1441هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واس

نفذت جامعة نجران ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم والمستمر اليوم، دورة بعنوان "إدارة الأزمات والكوارث"، لمنسوبي القطاعات الأمنية، وذلك بمقر مديرية شرطة المنطقة.

وهدفت الدورة إلى تطوير قدرات المتدربين على إدارة الأزمات والكوارث التي تتعرض لها المؤسسة، أو المستفيدين من خدمات المؤسسة، في بيئة العمل.

وتضمنت الأهداف التفصيلية مقدمة في إدارة الأزمات والمخاطر والطوارئ، وأهم أنواعها، وأهميتها، واستراتيجياتها، وآليات عملها.

كما تضمنت الإطار العام لمشروع إدارة الأزمات والمخاطر والطوارئ، ومفاهيمها، وأنواعها، وتصنيفها، ومراحلها، إلى جانب إدارة السلوك البشري أثناء الأزمات.

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13:40ت م

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