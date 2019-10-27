السعودية اليوم / سمو أمير المنطقة الشرقية يفتتح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر



الخبر 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واس

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، اليوم مستشفى الدكتور سليمان الحبيب الجديد بالخبر ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، ومعالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ورئيس مجلس إدارة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب، وبعض المسؤولين في المنطقة.

وقام سموه فور وصوله بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية ، وتجوّل في بعض أرجاء المستشفى أقسامه، مستمعا لشرح موجز عنها.

بعدها بدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم, ثم ألقى نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الأطباء بمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية الدكتور عبدالله الحربش كلمة ثمن فيها افتتاح سمو أمير المنطقة الشرقية للمستشفى، الذي تم إنجازه في 36 شهرا، ويضم بين جنباته أفضل الكفاءات الطبية والفنية والإدارية، التي نجحت في قيادة المستشفى نحو نيل شهادة اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات jci.

وأكد الدكتور الحربش التزام المجموعة بدعم وتأهيل الطاقات

بعد ذلك ألقى مدير عام الشؤون الصحية في المنطقة الدكتور إبراهيم بن عبدالكريم العريفي كلمة نوه خلالها بالدعم الكبير وغير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- ، للقطاع الصحي، حتى أصبح مستوى الخدمات الصحية في بلادنا منافسا لأرفع المستويات العالمية.

وأشار إلى أن افتتاح سمو أمير المنطقة الشرقية لمستشفى الدكتور سليمان الحبيب في الخبر يعكس حرص واهتمام ودعم سموه للمشروعات التنموية في المنطقة، ومن بينها المشروعات الصحية ، كما يعكس هذا الافتتاح الأهمية الكبرى التي توليها وزارة الصحة للدور الجوهري الذي يؤمل أن تنهض به مؤسسات القطاع الصحي الخاصة في تقديم أرفع مستويات الرعاية الصحية في المملكة.

وقال الدكتور العريفي "إن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب في مدينة الخبر، يمثِل إنجازا صحيا متميزا، يعزز الدور الذي تأمله وزارة الصحة من القطاع الصحي الخاص، ويسهم في التوسع في توفير الخدمة الصحية الراقية لأهالي المنطقة، ولكل من أراد الاستفادة من هذه الخدمات من غيرها، وذلك بما يوفره المستشفى من رعاية صحية متميزة ومتكاملة، وتخصصاتٍ طبية متنوعة، تنهض بها كفاءات طبية وطنية وعالمية، وتدعمها تجهيزات حديثة".

وأعرب عن الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه الدائم للقطاع الصحي في المنطقة، وعلى تفضله بافتتاح هذا الصرح الطبي المتميز.

عقب ذلك شاهد سمو أمير المنطقة والحضور عرضا مرئيا عن خدمات وتجهيزات وإمكانات المستشفى المقام على مساحة تتجاوز 209 آلاف متر مربع، ويتكون من 22 طابقا، و310 عيادات تغطي جميع التخصصات، وبسعة 500 سرير.

إثر ذلك قام سموه بوضع بصمة يده على شاشة إلكترونية إيذانا بافتتاح المستشفى وأنشطته.

وفي ختام الحفل تسلم سمو الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز هدية تذكارية من قبل الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ، وتم تكريم الشركات المساهمة في إنجاز هذا المشروع.

// انتهى //

13:30ت م

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الخبر 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واسافتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، اليوم مستشفى الدكتور سليمان الحبيب الجديد بالخبر ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، ومعالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ورئيس مجلس إدارة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب، وبعض المسؤولين في المنطقة.وقام سموه فور وصوله بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية ، وتجوّل في بعض أرجاء المستشفى أقسامه، مستمعا لشرح موجز عنها.بعدها بدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم, ثم ألقى نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الأطباء بمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية الدكتور عبدالله الحربش كلمة ثمن فيها افتتاح سمو أمير المنطقة الشرقية للمستشفى، الذي تم إنجازه في 36 شهرا، ويضم بين جنباته أفضل الكفاءات الطبية والفنية والإدارية، التي نجحت في قيادة المستشفى نحو نيل شهادة اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات jci.وأكد الدكتور الحربش التزام المجموعة بدعم وتأهيل الطاقات السعودية الشابة والسعي نحو توطين المزيد من الوظائف في مختلف التخصصات وزيادة برامج الزمالة الطبية والتي وصلت إلى 14 برنامجًا لتدريب الأطباء السعوديين، ودعم مسيرة البحث العلمي عبر إطلاق العدد الأول من مجلة الدكتور سليمان الحبيب البحثية HMJ.بعد ذلك ألقى مدير عام الشؤون الصحية في المنطقة الدكتور إبراهيم بن عبدالكريم العريفي كلمة نوه خلالها بالدعم الكبير وغير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- ، للقطاع الصحي، حتى أصبح مستوى الخدمات الصحية في بلادنا منافسا لأرفع المستويات العالمية.وأشار إلى أن افتتاح سمو أمير المنطقة الشرقية لمستشفى الدكتور سليمان الحبيب في الخبر يعكس حرص واهتمام ودعم سموه للمشروعات التنموية في المنطقة، ومن بينها المشروعات الصحية ، كما يعكس هذا الافتتاح الأهمية الكبرى التي توليها وزارة الصحة للدور الجوهري الذي يؤمل أن تنهض به مؤسسات القطاع الصحي الخاصة في تقديم أرفع مستويات الرعاية الصحية في المملكة.وقال الدكتور العريفي "إن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب في مدينة الخبر، يمثِل إنجازا صحيا متميزا، يعزز الدور الذي تأمله وزارة الصحة من القطاع الصحي الخاص، ويسهم في التوسع في توفير الخدمة الصحية الراقية لأهالي المنطقة، ولكل من أراد الاستفادة من هذه الخدمات من غيرها، وذلك بما يوفره المستشفى من رعاية صحية متميزة ومتكاملة، وتخصصاتٍ طبية متنوعة، تنهض بها كفاءات طبية وطنية وعالمية، وتدعمها تجهيزات حديثة".وأعرب عن الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه الدائم للقطاع الصحي في المنطقة، وعلى تفضله بافتتاح هذا الصرح الطبي المتميز.عقب ذلك شاهد سمو أمير المنطقة والحضور عرضا مرئيا عن خدمات وتجهيزات وإمكانات المستشفى المقام على مساحة تتجاوز 209 آلاف متر مربع، ويتكون من 22 طابقا، و310 عيادات تغطي جميع التخصصات، وبسعة 500 سرير.إثر ذلك قام سموه بوضع بصمة يده على شاشة إلكترونية إيذانا بافتتاح المستشفى وأنشطته.وفي ختام الحفل تسلم سمو الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز هدية تذكارية من قبل الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ، وتم تكريم الشركات المساهمة في إنجاز هذا المشروع.// انتهى //13:30ت م0069

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