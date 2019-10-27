السعودية اليوم / " نزاهة " تعقد برنامجاً تدريبياً عن تحليل مخاطر الفساد في مشاريع التخصيص



الرياض 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واس

تعقد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، اليوم, برنامجاً تدريبياً بعنوان " تحليل مخاطر الفساد في مشاريع التخصيص"، يستمر خمسة أيام، وذلك في مركز نزاهة للتدريب بمقر الهيئة في الرياض، بمشاركة العديد من الموظفين المختصين بالجهات والمؤسسات الحكومية.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز التدابير الوقائية من خلال تنمية مهارات المشاركين في سد الثغرات التي قد ينفذ منها الفساد في مشاريع التخصيص.

ويأتي تنظيم (نزاهة) لهذا البرنامج التدريبي انطلاقاً من اختصاصها في تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.

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13:23ت م

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