السعودية اليوم / جامعة حفر الباطن تنظم المؤتمر الدولي الأول لعلم النفس الرياضي التطبيقي



حفر الباطن 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واس

تنظم جامعة حفر الباطن في الـ 13 من نوفمبر المقبل، المؤتمر الدولي الأول لعلم النفس الرياضي التطبيقي، بمشاركة مجموعة من المختصين في مجال علم النفس الإكلينيكي والإرشادي على المستوى المحلي والعربي والدولي، ويستمر لمدة يومين.

وأوضح مدير المؤتمر الدكتور أحمد بن عبدالرحمن الحراملة، أن الجامعة تستعد لإعلان برنامجها العلمي للمؤتمر، الذي يتضمن أسماء أبرز المتحدثين في مجال علم النفس الرياضي التطبيقي، وعلوم

وأفاد الحراملة، أن المؤتمر يتضمن برنامج ورش عمل تدريبية وتأهيلية تستهدف العاملين في قطاع التعليم والصحة والرياضة، يقدمها أبرز العلماء والخبراء في هذا المجال العلمي، للمساهمة والوقوف على واقعه الحيوي، ومناقشة الطموحات العلمية، وطرح الرؤى والتطلعات المستقبلية للنهوض بمستوى الأداء الرياضي والبحوث والدراسات في هذا المجال، إضافةً إلى تفعيل كافة العلوم التي تساعد على تطور وازدهار ثقافة الأداء الرياضي والنشاط البدني.

وبيّن الحراملة، أن من المخرجات المهمة للمؤتمر الدولي الأول لعلم النفس الرياضي، بأن الجمعية الدولية لجنوب آسيا والمحيط الهادئ لعلم النفس الرياضي ASPASP قدمت دعمًا علميًا بشأن إصدار المجلة الدولية للعلوم النفسية والرياضية IJSPS في المملكة العربية

ويمثل المشاركون والمتحدثون في المؤتمر دول مختلفة أبرزها أستراليا، وألمانيا، والصين، واليابان، وتايوان، والهند، وكوريا، كما يشارك في المؤتمر أبرز المختصين من الدول العربية، منها المملكة العربية السعودية، والبحرين، والأردن، ومصر، والجزائر، والعراق، وليبيا، والكويت، وتونس.

// انتهى//

13:14ت م

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حفر الباطن 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واستنظم جامعة حفر الباطن في الـ 13 من نوفمبر المقبل، المؤتمر الدولي الأول لعلم النفس الرياضي التطبيقي، بمشاركة مجموعة من المختصين في مجال علم النفس الإكلينيكي والإرشادي على المستوى المحلي والعربي والدولي، ويستمر لمدة يومين.وأوضح مدير المؤتمر الدكتور أحمد بن عبدالرحمن الحراملة، أن الجامعة تستعد لإعلان برنامجها العلمي للمؤتمر، الذي يتضمن أسماء أبرز المتحدثين في مجال علم النفس الرياضي التطبيقي، وعلوم الرياضة المرتبطة بمحاور المؤتمر العلمية، والمختصين في هذا المجال، مشيرًا إلى أن المؤتمر يركز على الموضوعات والمشكلات المهمة في تطوير الأداء الرياضي ونشر ثقافة ممارسة النشاط البدني والرياضي للجنسين على حد سواء، لمواجهة تداعيات الأمراض النفسية والبدنية وتعزيز مستوى الصحة البدنية والنفسية والاجتماعية في المجتمع.وأفاد الحراملة، أن المؤتمر يتضمن برنامج ورش عمل تدريبية وتأهيلية تستهدف العاملين في قطاع التعليم والصحة والرياضة، يقدمها أبرز العلماء والخبراء في هذا المجال العلمي، للمساهمة والوقوف على واقعه الحيوي، ومناقشة الطموحات العلمية، وطرح الرؤى والتطلعات المستقبلية للنهوض بمستوى الأداء الرياضي والبحوث والدراسات في هذا المجال، إضافةً إلى تفعيل كافة العلوم التي تساعد على تطور وازدهار ثقافة الأداء الرياضي والنشاط البدني.وبيّن الحراملة، أن من المخرجات المهمة للمؤتمر الدولي الأول لعلم النفس الرياضي، بأن الجمعية الدولية لجنوب آسيا والمحيط الهادئ لعلم النفس الرياضي ASPASP قدمت دعمًا علميًا بشأن إصدار المجلة الدولية للعلوم النفسية والرياضية IJSPS في المملكة العربية السعودية كوعاء نشر للبحوث والدراسات العلمية المتخصصة في هذا المجال كأول مجلة علمية محكمة ومتخصصة تستقبل وتنشر بحوثًا علمية محكمة ومتخصصة باللغة العربية والإنجليزية من كافة دول العالم في هذا المجال العلمي.ويمثل المشاركون والمتحدثون في المؤتمر دول مختلفة أبرزها أستراليا، وألمانيا، والصين، واليابان، وتايوان، والهند، وكوريا، كما يشارك في المؤتمر أبرز المختصين من الدول العربية، منها المملكة العربية السعودية، والبحرين، والأردن، ومصر، والجزائر، والعراق، وليبيا، والكويت، وتونس.// انتهى//13:14ت م0066

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