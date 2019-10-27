السعودية اليوم / وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في عدد من مناطق المملكة



الرياض 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واس

بدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية في بتقديم خدماتها للرجال والنساء في عدد من مناطق المملكة, وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية.

وتقدم الأحوال المدنية في منطقة مكة المكرمة خدماتها من خلال ثمان مواقع، حيث تقوم الوحدة المتنقلة بتقديم خدماتها للرجال في محافظة ميسان لمدة يومين, ومحافظة أضم، والرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة لمدة يوم واحد, فيما تقدم خدماتها للنساء في الكلية الجامعية بالقنفذة فرع جامعة أم القرى بمنطقة مكة المكرمة لمدة أسبوع, ويوم غد الاثنين تقدم خدماتها للرجال في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة لمدة يوم واحد.

وتتواجد الوحدة المتنقلة يوم الاربعاء في محافظة ثول بمنطقة مكة المكرمة لتقديم خدماتها للرجال لمدة يوم واحد, فيما تقدم خدماتها للنساء في محافظة ميسان بمنطقة مكة المكرمة لمدة يومين.

وتختتم الوحدة المتنقلة زياراتها يوم الخميس بتقديم خدماتها للرجال في مبنى وزارة الإسكان بمنطقة مكة المكرمة لمدة يوم واحد.

كما تقدم خدماتها بمنطقة القصيم للرجال من خلال 17 موقعًا، حيث تقوم الوحدة المتنقلة اليوم الأحد بتقديم خدماتها في كلية الهندسة بمحافظة عنيزة ، وثانوية الملك فيصل ببريدة وثانوية الوطن ببريدة لمدة يوم واحد, وتقوم يوم غدٍ الاثنين بتقديم خدماتها في مستشفى الملك سعود بمحافظة عنيزة، وثانوية الأقصى ببريدة وثانوية الرازي ببريدة لمدة يوم واحد, فيما تقدم خدماتها يوم الثلاثاء في ثانوية النجاشي ببريدة وثانوية نجد ببريدة وثانوية القدس بمحافظة الرس ومتوسطة عبدالله بن رواحة بمحافظة عنيزة لمدة يوم واحد, ويوم الأربعاء تقدم خدماتها في ثانوية المسند ببريدة وثانوية خادم الحرمين ببريدة وثانوية مالك بن دينار ببريدة ومتوسطة وثانوية الروغاني بمحافظة عنيزة لمدة يوم واحد.

وتقدم الأحوال المدنية خدماتها بمنطقة المدينة المنورة للرجال والنساء في 14 موقعًا حيث، تقوم الوحدة المتنقلة اليوم الأحد بتقديم خدماتها للرجال في محافظة ينبع, وإدارة التعليم بمحافظة العلا لمدة يوم واحد, وإدارة سجون محافظة خيبر لمدة يومين، فيما تقدم خدماتها للنساء في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بمنطقة المدينة المنورة لمدة يومين, وفي الثانوية الخامسة والأربعون والثانوية الخامسة والثلاثون بمنطقة المدينة المنورة لمدة يوم، ويوم غد الاثنين تقدم خدماتها للرجال في محافظة خيبر، و بلدية محافظة خيبر، و مركز التأهيل الشامل بمحافظة ينبع لمدة يوم واحد، فيما تقدم خدماتها للنساء في الثانوية السابعة عشر بمنطقة المدينة المنورة لمدة يوم.

وتتواجد الوحدة المتنقلة يوم الثلاثاء في مستشفى الملك فهد العام ، والثانوية الثامنة والثلاثون بمنطقة المدينة المنورة لتقديم خدماتها للنساء لمدة يوم واحد.

وتختتم الوحدة المتنقلة يوم الأربعاء زياراتها بتقديم خدماتها للنساء في مركز أمراض وجراحة القلب ، والثانوية السادسة والثلاثون بمنطقة المدينة المنورة لمدة يوم واحد.

وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلًا عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

يذكر أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تساهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم، سواء بالوحدات المتنقلة أو الحقائب المتنقلة.

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13:08ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.