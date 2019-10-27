، "صلة" عن اختفاء تذاكر النصر: معرّفات هلالية حصلت على 1625 تذكرة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: خلل فني وتم اكتشافه سريعاً وسيتم تعويض الجماهير في مباريات أخرى

واصلت شركة صلة كشف المزيد عن اختفاء تذاكر جمهور نادي النصر في لقاء الديربي الذي سيجمعه مع فريق الهلال، مساء اليوم، بعد طرحها أمس، لافتة إلى أن الاختفاء وقع بسبب خلل فني في النظام، وتمّ خلال هذه الفترة بيع 1625 تذكرة من 624 معرّفاً هلالياً من القسم "سي" الخاص بجمهور النصر.

وتفصيلاً قالت شركة صلة: نود أن نوضح للجمهور الكريم أن الخطأ الواقع في تذاكر ديربي النصر والهلال كان بسبب خلل فني في النظام تمّ اكتشافه بعد 11 دقيقة من وقت بدء بيع التذاكر وتمّ تداركه مباشرة.

وتابعت، اتضح أنه تمّ خلال هذه الفترة بيع 1625 تذكرة من 624 معرّفاً هلالياً من القسم "سي" الخاص بجمهور نادي النصر، وبناءً على ذلك تعتذر شركة صلة لجماهير الفريقين على هذا الخطأ غير المقصود، كما أنه سيتم إيصال هذه التذاكر لإدارة نادي النصر والتواصل مع الجماهير التي قامت بشراء التذاكر لتعويضهم عنها في مباريات أخرى أو استرداد مبالغهم.

وكانت الجماهير النصراوية كان ضجت غضباً بعد نفاد التذاكر بعد فترة زمنية قليلة من طرحها؛ ما دفعها إلى إطلاق وسم على "تويتر" صعد للترند العالمي، طالبت من خلاله بالإنصاف قبل أن تتدخّل "صلة" وتعلن إلغاء جميع التذاكر التي تمّ شراؤها من مدرج النصر.

يُشار إلى أن الهلال يدخل المباراة وهو متصدّر البطولة برصيد 19 نقطة من 7 مباريات، فيما يوجَد النصر في المركز السادس برصيد 11 نقطة، لكن من 6 مباريات فقط؛ إذ لديه مباراة مؤجلة، سيخوضها لاحقاً أمام الفيصلي.شركة صلة قلة جمهور النصر النصر الديربي