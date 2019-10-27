، "واتساب" تضيف 5 ميزات استثنائية غير مسبوقة على تطبيقها ،

محمد بن مسعود - الدمام - تقرير: اعتمد بصورة رسمية مجموعة من التغييرات الكبيرة

أضاف تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتساب"، 5 ميزات استثنائية غير مسبوقة على تطبيقه عبر نظامَي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

ونشرت صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية تقريراً حول اعتماد "واتساب" بصورة رسمية مجموعة من التغييرات الكبيرة عبر تطبيقه، بعدما كانت تلك الميزات مقتصرة على نسخة "بيتا" التجريبية.

وجاءت الميزات الخمس على النحو التالي:

1- التدمير الذاتي:

اعتمد "واتساب" بصورة رسمية تطبيق ميزة "رسائل التدمير الذاتي"، التي يتم حذفها بصورة نهائية بعد وقت معين، ويمكن أن يختار المستخدم تدمير مجموعة من الرسائل بصورة ذاتية.

2- إخفاء إشعارات "الحالة":

يسمح "واتساب" حالياً بجعل إشعارات تحديثات الحالة "صامتة"، منعاً للإزعاج، مع وجودها أسفل الشاشة، ويمكن أيضاً أن يختار المستخدم إخفاء "تحديثات الحالة" بصورة كاملة، ويمكن استردادها حيث يتم حصرها في قسم منفصل.

3- مجموعات خاصة:

اعتمد "واتساب" إمكانية إنشاء مجموعات خاصة، يتم فيها وضع ضوابط جديدة، مثل منع المستخدمين الآخرين من ضم أي شخص إلى تلك المجموعة، أو حصر عمليات الإضافة إلى قائمة الاتصال الخاصة بك.

4- شاشة البداية:

غيّر "واتساب" من تصميمه بصورة كبيرة، بحيث أصبحت واجهة مستخدم "واتساب" تتفتح على شعار مختلف موجود في منتصف التطبيق.

5- الوضع المظلم:

بعد فترة طويلة من وجوده في نسخ البيتا، نقل أخيرا "واتساب" خاصية "الوضع المظلم" إلى النسخة العامة، عبر تطبيقاته على "أندرويد" و"آي أو إس".واتساب ميزات استثنائية