، "فيسبوك" تستعين بالذكاء الصناعي لإخفاء الأشخاص ،

محمد بن مسعود - الدمام - استعانت شبكة التواصل الاجتماعي الأشهر "فيسبوك"، بتقنيات جديدة للذكاء الصناعي، التي يمكنها أن تخفي الأشخاص.

وأوضح تقرير نشره موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، أن "فيسبوك" طوّرت تحديثًا جديدًا يمكنه أن يستخدم تقنيات الذكاء الصناعي؛ لإخفاء الأشخاص من على تقنية "التعرف التلقائي على الوجوه".

وتعمل تقنية "التعرف التلقائي" على التعريف بالأشخاص تلقائيًّا؛ حتى لو كانوا موجودين في مقاطع فيديوهات بث مباشر "حية" أو في صور لأشخاص آخرين.

وكانت تلك التقنية قد أثارت تساؤلات عديدة بشأن خصوصية المستخدمين؛ خاصة أن عددًا منهم لا يرغب في أن يصبح مكشوفًا أمام الجميع مشاركته في تلك الصور أو مقاطع الفيديو.

ومنح التحديث الجديد إمكانية تعطيل التفعيل التلقائي؛ للتعرف على الوجوه، عن طريق أداة تشفير جديدة تعمل بالذكاء الصناعي.

وأوضح المتحدث باسم "فيسبوك" أن تلك التقنية لا تزال في طور الاختبار حاليًا، ومن المتوقع أن يتم تطبيقها في الفترة المقبلة؛ خاصة أنها ستساعد الناس في منع عمليات تتبعهم وتتبع أنشطتهم دون إرادتهم.فيسبوك