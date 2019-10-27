، "قائمة ابدأ" باسم المشغل.. "مايكروسوفت" تستعد لطرح Windows 10x ،

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نشرت شركة مايكروسوفت عن طريق الخطأ، مستند تصميم داخلي لنظام التشغيل Windows 10x القادم، وتم اكتشاف المستند بواسطة موقع WalkingCat، وهو متوفر على الإنترنت ويوفر بعض التفاصيل حول خطط مايكروسوفت باستخدام Windows 10x.
وكشفت شركة البرمجيات العملاقة عن نظام التشغيل Windows 10X، باعتباره نظام التشغيل الذي يشغل أجهزة Surface Neo الجديدة للشركة؛ لكنه سيعمل أيضًا على أجهزة مماثلة بشاشة مزدوجة وفقًا لما نقلته "اليوم السابع" المصرية عن موقع theverge الأمريكي.
وأكدت -حتى الآن- رسميًّا أن نظام Windows 10X سيكون متاحًا على الأجهزة القابلة للطي والأجهزة ذات الشاشة المزدوجة، مع تعديلات على كل من قائمة "ابدأ" وشريط المهام؛ ولكن من الواضح أن الشركة لديها الآن طموحات لإضافة تلك التغييرات إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة التقليدية.
وفي نظام التشغيل Windows 10X، تشير مايكروسوفت إلى "قائمة ابدأ" باسم المشغل، والتي تركز بشكل أكبر على البحث المحلي، وسيقوم Windows 10X أيضًا بتحسين تجربة مصادقة التعرف على الوجه لـWindows Hello.قائمة ابدأ مايكروسوفت Windows 10x
"قائمة ابدأ" باسم المشغل.. "مايكروسوفت" تستعد لطرح Windows 10xصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-27
نشرت شركة مايكروسوفت عن طريق الخطأ، مستند تصميم داخلي لنظام التشغيل Windows 10x القادم، وتم اكتشاف المستند بواسطة موقع WalkingCat، وهو متوفر على الإنترنت ويوفر بعض التفاصيل حول خطط مايكروسوفت باستخدام Windows 10x.
وكشفت شركة البرمجيات العملاقة عن نظام التشغيل Windows 10X، باعتباره نظام التشغيل الذي يشغل أجهزة Surface Neo الجديدة للشركة؛ لكنه سيعمل أيضًا على أجهزة مماثلة بشاشة مزدوجة وفقًا لما نقلته "اليوم السابع" المصرية عن موقع theverge الأمريكي.
وأكدت -حتى الآن- رسميًّا أن نظام Windows 10X سيكون متاحًا على الأجهزة القابلة للطي والأجهزة ذات الشاشة المزدوجة، مع تعديلات على كل من قائمة "ابدأ" وشريط المهام؛ ولكن من الواضح أن الشركة لديها الآن طموحات لإضافة تلك التغييرات إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة التقليدية.
وفي نظام التشغيل Windows 10X، تشير مايكروسوفت إلى "قائمة ابدأ" باسم المشغل، والتي تركز بشكل أكبر على البحث المحلي، وسيقوم Windows 10X أيضًا بتحسين تجربة مصادقة التعرف على الوجه لـWindows Hello.
27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441
08:37 AM
نظام التشغيل سيكون متاحًا على الأجهزة القابلة للطي وذات الشاشة المزدوجة
نشرت شركة مايكروسوفت عن طريق الخطأ، مستند تصميم داخلي لنظام التشغيل Windows 10x القادم، وتم اكتشاف المستند بواسطة موقع WalkingCat، وهو متوفر على الإنترنت ويوفر بعض التفاصيل حول خطط مايكروسوفت باستخدام Windows 10x.
وكشفت شركة البرمجيات العملاقة عن نظام التشغيل Windows 10X، باعتباره نظام التشغيل الذي يشغل أجهزة Surface Neo الجديدة للشركة؛ لكنه سيعمل أيضًا على أجهزة مماثلة بشاشة مزدوجة وفقًا لما نقلته "اليوم السابع" المصرية عن موقع theverge الأمريكي.
وأكدت -حتى الآن- رسميًّا أن نظام Windows 10X سيكون متاحًا على الأجهزة القابلة للطي والأجهزة ذات الشاشة المزدوجة، مع تعديلات على كل من قائمة "ابدأ" وشريط المهام؛ ولكن من الواضح أن الشركة لديها الآن طموحات لإضافة تلك التغييرات إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة التقليدية.
وفي نظام التشغيل Windows 10X، تشير مايكروسوفت إلى "قائمة ابدأ" باسم المشغل، والتي تركز بشكل أكبر على البحث المحلي، وسيقوم Windows 10X أيضًا بتحسين تجربة مصادقة التعرف على الوجه لـWindows Hello.
، "قائمة ابدأ" باسم المشغل.. "مايكروسوفت" تستعد لطرح Windows 10x ،
المصدر : الخليج 365
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