، لجنة للوقوف على تقاطع طريق الدعاشيش بالقنفذة ،

محمد بن مسعود - الدمام - نتيجة تَسَبّبه في عدة حوادث وبهدف إيجاد الحلول اللازمة

وجّه محافظ القنفذة "فضا البقمي" عددًا من الجهات ذات العلاقة، بالوقوف على تقاطع طريق قرية الدعاشيش الواقع على الطريق الدولي "جدة- جازان"، بعدما تسبب في وقوع عدد من الحوادث المميتة.

ومن المنتظر أن تعمل اللجنة المختصة على إيجاد حلول لمعالجة خطر تقاطع الطريق الذي أصبح يهدد حياة سالكيه من سكان القرية والمسافرين.

طريق الدعاشيش القنفذة