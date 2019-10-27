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وجّه محافظ القنفذة "فضا البقمي" عددًا من الجهات ذات العلاقة، بالوقوف على تقاطع طريق قرية الدعاشيش الواقع على الطريق الدولي "جدة- جازان"، بعدما تسبب في وقوع عدد من الحوادث المميتة.
ومن المنتظر أن تعمل اللجنة المختصة على إيجاد حلول لمعالجة خطر تقاطع الطريق الذي أصبح يهدد حياة سالكيه من سكان القرية والمسافرين.
طريق الدعاشيش القنفذة
27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441 12:44 PM
نتيجة تَسَبّبه في عدة حوادث وبهدف إيجاد الحلول اللازمةلجنة للوقوف على تقاطع طريق الدعاشيش بالقنفذة
وجّه محافظ القنفذة "فضا البقمي" عددًا من الجهات ذات العلاقة، بالوقوف على تقاطع طريق قرية الدعاشيش الواقع على الطريق الدولي "جدة- جازان"، بعدما تسبب في وقوع عدد من الحوادث المميتة.
ومن المنتظر أن تعمل اللجنة المختصة على إيجاد حلول لمعالجة خطر تقاطع الطريق الذي أصبح يهدد حياة سالكيه من سكان القرية والمسافرين.
، لجنة للوقوف على تقاطع طريق الدعاشيش بالقنفذة ،
المصدر : الخليج 365
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