السعودية اليوم / كلية الهندسة بجامعة الملك خالد تحقق المركز الـ 4 محليًّا والـ 501 عالميًّا في تصنيف التايمز



أبهـا 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واس

حققت كلية الهندسة بجامعة الملك خالد الترتيب الرابع محليًّا بين كليات الهندسة في الجامعات

وأوضح عميد كلية الهندسة الدكتور إبراهيم إدريس فلقي أن التصنيفات الدولية مؤشر يمكن الاعتماد عليه للمقارنة مع كليات الهندسة في الجامعات الأخرى, ومعرفة موقع الكلية بين الآخرين, مبيناً أن معايير تصنيف التايمز للتخصصات تشمل 5 عناصر للتقييم وهي التدريس, والبحث العلمي, والاقتباس, واستشراف المستقبل, وحجم تحويل المعرفة للسوق، ويأتي تحت كل عنصر مجموعة من المؤشرات، لافتاً إلى أن تحقيق كلية الهندسة للترتيب 501 عالميًّا والرابع محليًّا يحفّز الجميع إلى السعي لوضع أهداف أكبر للرقي بالتعليم والبحث، ومتابعة النتائج كل عام.

وأشار الدكتور فلقي إلى أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة جهود كبيرة لسنوات سعت فيها الكلية إلى مراجعة جذرية للمناهج وأهداف البرامج ومخرجات التعلم، ونمذجة كامل المعاملات، إلى جانب إقامة ما متوسطه 80 دورة تدريبية مجانية في كل عام للطلاب والطالبات، وإقامة عشرات الجلسات النقاشية الداخلية مع الأساتذة والطلاب والخبراء من خارج الجامعة، لإنتاج الخطة الاستراتيجية، شاملة مؤشرات الأداء والتي يتم رفع معاييرها في كل عام.

// انتهى //

12:44ت م

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أبهـا 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واسحققت كلية الهندسة بجامعة الملك خالد الترتيب الرابع محليًّا بين كليات الهندسة في الجامعات السعودية وفي المركز 501 عالميًّا بحسب تصنيف "التايمز" .وأوضح عميد كلية الهندسة الدكتور إبراهيم إدريس فلقي أن التصنيفات الدولية مؤشر يمكن الاعتماد عليه للمقارنة مع كليات الهندسة في الجامعات الأخرى, ومعرفة موقع الكلية بين الآخرين, مبيناً أن معايير تصنيف التايمز للتخصصات تشمل 5 عناصر للتقييم وهي التدريس, والبحث العلمي, والاقتباس, واستشراف المستقبل, وحجم تحويل المعرفة للسوق، ويأتي تحت كل عنصر مجموعة من المؤشرات، لافتاً إلى أن تحقيق كلية الهندسة للترتيب 501 عالميًّا والرابع محليًّا يحفّز الجميع إلى السعي لوضع أهداف أكبر للرقي بالتعليم والبحث، ومتابعة النتائج كل عام.وأشار الدكتور فلقي إلى أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة جهود كبيرة لسنوات سعت فيها الكلية إلى مراجعة جذرية للمناهج وأهداف البرامج ومخرجات التعلم، ونمذجة كامل المعاملات، إلى جانب إقامة ما متوسطه 80 دورة تدريبية مجانية في كل عام للطلاب والطالبات، وإقامة عشرات الجلسات النقاشية الداخلية مع الأساتذة والطلاب والخبراء من خارج الجامعة، لإنتاج الخطة الاستراتيجية، شاملة مؤشرات الأداء والتي يتم رفع معاييرها في كل عام.// انتهى //12:44ت م0057

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