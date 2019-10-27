السعودية اليوم / "أستراليا .. حكاية تنوع ثقافي وديني" محاضرة بمنظمة التعاون الإسلامي غداً



جدة 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واس

تُنظم الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بمقرها في جدة غداً, محاضرة بعنوان "أستراليا .. حكاية تنوع ثقافي وديني" يقدمها سفير أستراليا لدى المملكة, المبعوث الخاص لأستراليا لدى منظمة التعاون الإسلامي رضوان جودة.

يُذكر أن المحاضرة تأتي ضمن سلسلة المحاضرات التي تقيمها المنظمة لتعزيز التواصل والتثقيف في مختلف المجالات التي تعمل فيها.

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12:40ت م

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