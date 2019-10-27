السعودية اليوم / تعليم المدينة المنورة ينظّم برنامج "القيادة المدرسية لمعلمات وقائدات الطفولة المبكرة"



المدينة المنورة 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واس

نظمت إدارة التعليم بالمدينة المنورة اليوم, برنامج "القيادة المدرسية لمعلمات وقائدات الطفولة المبكرة" ضمن مشروع التطوير المهني, ويستمر لمدة يومين.

ويهدف البرنامج الذي تشارك فيه 45 متدربة من منسوبات الطفولة المبكرة في الإدارات التعليمية بالمملكة إلى إكساب قائدات مدارس الطفولة الخبرات والمهارات اللازمة للقيام بأدوارهن لقيادة الأداء المدرسي, وتعميق الفهم بأهمية مرحلة الطفولة المبكرة وتوجهات وزارة التعليم حيالها في ضوء "رؤية المملكة 2030م"

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12:29ت م

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