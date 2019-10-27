

المدينة المنورة 28 صفر 1441هـ الموافق 27 اكتوبر 2019م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة, اشتمل على رياح نشطة مثيرةٌ للأتربة على محافظات المهد، والحناكية بمنطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها على تدنٍ في مدى الرؤية.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

// انتهى //

11:46ت م

0040





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / " الأرصاد " : رياح نشطة مثيرةٌ للأتربة على منطقة المدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.