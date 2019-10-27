شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان مهم من وزارة الصحة السعودية للمواطنين والان مع التفاصيل
دعت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية المواطنين إلى الحصول على لقاح الإنفلونزا من أقرب مركز صحي، محذرةً من أن أعراض الإصابة بالإنفلونزا قد تتطور وتسبب مضاعفات خطيرة.
وبينت أن من أعراض الإنفلونزا: التهاب الحلق، وسيلان الأنف، وألم العضلات، والرجفة والتعرّق، والصداع، وارتفاع درجة الحرارة إلى أكثر من 38 درجة.
أما المضاعفات التي قد تسببها الإنفلونزا، فهي: التهاب الشعب الهوائية، والتهاب الأذن، والتهاب الرئتين، وتسمم الدم، وقد تؤدي مضاعفاتها إلى الوفاة.
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