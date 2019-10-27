تنبيه من هطول أمطار رعدية على جازان

2019-10-27

متابعات الخليج 365 - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، تشمل محافظات أبو عريش، والداير بني مالك، والطوال، وفيفا، وهروب، مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً – بمشيئة الله -.

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من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.