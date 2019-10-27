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اصطدام 3 مركبات على طريق الفيصلية في الطائف
متابعات الخليج 365 - الطائف
أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية، عن وقوع إصابات في حادث اصطدام 3 مركبات على طريق ”الفيصلية” في محافظة الطائف.
وأوضح المركز، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن الحادث نتج عنه عددٌ من الإصابات.
وأضاف المركز أن الجهات المختصة باشرت الحادث على الفور وتم نقل المصابين إلى المستشفى.
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