2019-10-27

اصطدام 3 مركبات على طريق الفيصلية في الطائف

متابعات الخليج 365 - الطائف

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية، عن وقوع إصابات في حادث اصطدام 3 مركبات على طريق ”الفيصلية” في محافظة الطائف.

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وأوضح المركز، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن الحادث نتج عنه عددٌ من الإصابات.

وأضاف المركز أن الجهات المختصة باشرت الحادث على الفور وتم نقل المصابين إلى المستشفى.