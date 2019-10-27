وزيرالطاقة⁩ يرعى توقيع اتفاق توطين صناعة عدادات الكهرباء الذكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة #وزير_الطاقة⁩ الأمير عبدالعزيز بن سلمان، يرعى توقيع اتفاق توطين صناعة عدادات الكهرباء الذكية بين وزارة الطاقة وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والشركة السعودية للكهرباء.



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