، مقتل "البغدادي" .. 90 دقيقة و8 مروحيات واستخبارات دول للإيقاع بالصيد الثمين ،

محمد بن مسعود - الدمام - وسائل إعلام عراقية وأمريكية تكشف تفاصيل جديدة عمّا حدث فجراً في "إدلب"

كشفت وسائل إعلام عراقية وأمريكية، الأحد، عن تفاصيل جديدة تتعلق باستهداف زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي؛ في عملية نفّذها الجيش الأميركي وأدّت -على ما يبدو- إلى مقتله.

وذكرت مصادر أمنية عراقية أن 8 مروحيات أميركية استهدفت في الساعات الأولى من اليوم الأحد، مقر أبو بكر البغدادي؛ في قرية باريشا في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وأكّدت مصادر عسكرية أميركية أن عملية استهداف البغدادي؛ أسفرت أيضاً عن مقتل مرافقه و8 أشخاص آخرين، وأن العملية استغرقت ساعة و30 دقيقة.

وقال التلفزيون العراقي الحكومي، إن المخابرات العراقية ساعدت على تحديد مكان زعيم تنظيم داعش، ونقلت "رويترز" عن مصادر عراقية قولها إنها تلقت تأكيدات من داخل سوريا بمقتل البغدادي.

وأعلن التلفزيون العراقي أنه سيبث لقطات مصوّرة للغارة الأمريكية التي نُفذت في سوريا، وقيل إن البغدادي قُتل فيها.

ووفق ما نقلته اليوم "سكاي نيوز"، فبينما ذكرت مصادر أميركية أن البغدادي قُتل في غارة جوية أميركية بإدلب في سوريا، قالت مجلة نيوزويك الأميركية إن البغدادي فجّر نفسه بحزام ناسف بعد فشله في الهرب من حصار القوات الأميركية لمكان إقامته في سوريا.

وكان مسؤول أميركي، اشترط عدم ذكر اسمه، قد قال لـ "رويترز"، في وقت سابق، إن البغدادي استُهدف في عملية أثناء الليل، لكنه لم يتمكن من تحديد ما إذا كانت العملية ناجحة.

وقال قائد أحد الفصائل المسلحة في محافظة إدلب إنه يُعتقد أن البغدادي قُتل في غارة بعد منتصف الليل شاركت فيها طائرات هليكوبتر وطائرات حربية في قرية باريشا قرب الحدود التركية، كما وقع اشتباك على الأرض خلالها.

وذكر مصدران أمنيان عراقيان أن العراق تلقى تأكيداً من مصادر في سوريا بأن زعيم تنظيم داعش قُتل.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي؛ في وقت متأخر السبت، إن ترامب يعتزم الإدلاء "ببيان مهم" في البيت الأبيض الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (13:00 بتوقيت غرينتش).

ولم يذكر المتحدث تفاصيل أخرى عن فحوى بيان ترامب.. وكان ترامب قد كتب في تغريدة في وقت سابق: "شيء كبير للغاية حدث للتو".أبو بكر البغدادي مقتل أبو بكر البغدادي تنظيم داعش الإرهابي