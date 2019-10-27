حساب المواطن يجيب على تأثير الدعم بتغيير اسماء العوائل وشروط الاستفادة من الدعم

قام حساب المواطن الرسمي بالرد على تساؤل تم طرحه من أحد المستفيدين من من الدعم الخاص ببنرامج حساب المواطن حيث سأل عبر توويتر عن التأثير الذي يحدث في الدعم في حالة اللجوء لتغيير إسم العائلة المستفيدة من الدعم، وقد تم الرد على السؤال على موقع تويتر حيث أكد حساب المواطن على أنه لن يتم التأثير حيث أنه في حالة تغيير إسم العائلة سيتم التحديث بشكل مباشر بالأحوال المدنية وسيتم التغيير في السجلات الخاصة ببرنامج حساب المواطن ليتم الحصول على الدعم بشكل عادي جدا.

برنامج حساب المواطن

هو عبارة عن برنامج قامت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بتفعيله من أجل مساعدة الأسر المحتاجة للدعم ليتمكنوا من العيش بشكل جيد في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها جميعا في الفترات الحالية والتي يعاني منها العديد من الناس حيث تعتبر الظروف صعبة على الكثير ولذلك تم صرف الدعم لمجموعة من الأسر.

صرف دفعة شهر نوفمبر القادم من برنامج حساب المواطن

سوف يتم صرف الدفعة الخاصة بشهر نوفمبر الخاصة بحساب المواطن يوم 10 من الشهر حيث أنه الموعد الذي يتم الصرف فيه كل شهر من الشهور الميلادية ولكن قد يتقدم يوم أو يتأخر يوم حسب الإجازات في المملكة العربية السعودية.

شروط الإستفادة من دعم المواطن

لم يتم الصرف لأي أسرة إلا في حالة وجود شروط معينة أن يكون الأسرة بها مطلقات أو أرامل أو أيتام ألا يكون بها عائل وفي حالة وجود سجين أن يكون الدخل قليل لا يكفي الإحتياجات الأساسية يتم فحص البيانات ومن ثم قبول أو رفض دعم الأسرة ويتم فتح حساب بنكي للأسر المطلوبة ليتم تنزيل الحساب بها ليتم صرفه بسهولة من خلال حساب المستفيدين وهي مبادرة جيدة للمملكة العربية السعودية.