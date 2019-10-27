الجيش الأمريكي: “السعودية” لديها قدرة ضرب أيّ دولة في العالم -فيديو

عرض الجيش الأمريكي مقطع فيديو لسلاح مدمّر في قاعدة الأمير سلطان بالسعودية، قادر على ضرب أيّ خصم في أيّ مكان في العالم.
ووصف الجيش الأمريكي، عبر حسابه على “تويتر”، القدرة القتالية الهائلة التي تتمتع بها قاعدة الأمير سلطان، وقال إن قاذفات “B-1B” تهبط في قاعدة الأمير سلطان بالسعودية بعد طيران مباشر من قاعدة “سورث” بولاية ساوث داكوتا. وتابع “قاذفات إستراتيجية بعيدة المدة قادرة على ضرب أيّ عدوٍ في أيّ مكانٍ في العالم، وهذا يدل على القدرة القتالية الهائلة التي تتمتع بها قاعدة الأمير سلطان بالسعودية.
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