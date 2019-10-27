هنا أسعار ورابط حجز تذاكر ليلة سهم

ابتداء من الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة، أصبح بالإمكان الحجز الإلكتروني لحفل ليلة سهم من خلال الرابط التالي (هنا) ضمن فعاليات موسم الرياض. وتتراوح أسعار التذاكر في ليلة سهم التي ستقام يوم الثلاثاء 5 نوفمبر ما بين 175 إلى 1200 ريال. وسيشارك في ليلة سهم 6 فنانين هم رابح صقر ونوال الكويتية وأصالة نصري وماجد المهندس وإسماعيل مبارك بالإضافة إلى أميمة طالب. والمعروف أن سهم هو الأمير أحمد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود وهو ملحن وعضو مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية ومدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية.

ظهر الأمير أحمد بن سلطان في أول عمل فني له مع الفنان رابح صقر في أغنية “تحملتك” خلف لقب “سهم”، واستمر لمدة 10 سنوات في الأوساط الفنية باسم مستعار، وكان أول ظهور علني له في يونيو 2019 في سهرة غنائية جمعته بفنانين تغنوا بألحانه منهم المغنية السورية أصالة وأسماء المنور ونوال الكويتية ورابح صقر وراشد الفارس. وسبق للملحن سهم تقديم العديد من الألحان المميزة منها مع عبدالمجيد عبدالله لو يوم أحد، ناوي تخليني، بريحك، مرتاح لا زاد، يا ما حاولت. ومع رابح صقر قدم أغنيات عديدة منها، تحملتك، كذا من ربي حبيتك، أنت عارف، تصبر، افترقتوا، منتهى الرقة ازعل عليك، ما في كلامي شي، طريق البداية. كما غنت له أصالة سواها قلبي، طلبتك لا تحاكيني، لا تخاف، تبي تتركني، قانون كيفك. وتأتي ليلة سهم ضمن فعاليات موسم الرياض المتنوعة والتي لاقت إقبالًا واسعًا من قبل شرائح عريضة من الجماهير بمختلف فئاتها.