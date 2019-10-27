بالفيديو.. أمطار رعدية غزيرة تشِّل حركة السير بالطريق الدولي بالحدود الشمالية

شهدت منطقة الحدود الشمالية، اليوم السبت، هطول أمطار رعدية غزيرة شملت عدة محافظات ومراكز بالمنطقة.
وتسببت هذه الأمطار في شل حركة سير المسافرين على الطريق الدولي سواءً الذي يربط مدينة عرعر بمنطقة الجوف، وكذلك طريق عرعر وصولًا لمدينتي رفحاء وحفر الباطن.
وأظهرت عدة فيديوهات وثقها مواطنون وتناقلوها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حجم التأثير الواقع على الطرق السريعة جراء الأمطار الغزيرة وتساقط حبات البرد بأحجام كبيرة.
ودعت القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الحدود الشمالية المسافرين إلى أخذ الحيطة والحذر نظرًا للأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة.
كما دعا «أمن الطرق» بشكل خاص مستخدمي الطرق بمنطقة الحدود الشمالية، وتحديدًا طريق عرعر- طريف، لأخذ الحيطة وتهدئة السرعة وإشعال أنوار التنبيه أو التوقف عن السير والانتظار حتى زوال العائق، وذلك نظرًا للأمطار الغزيرة التي تشهدها الطرق بالمنطقة.
وتوقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولًا لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق «الحدود الشمالية، حائل، القصيم، المدينة المنوّرة، القيصومة، حفر الباطن، مكة المكرّمة»، فيما تتكوّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق «جازان، عسير، الباحة».
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