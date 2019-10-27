حرس الحدود ينقذ عائلة من 8 أفراد علقت مركبتهم برمال الخفجي

نجح رجال حرس الحدود بقطاع الخفجي بالمنطقة الشرقية، الجمعة الماضية، في إنقاذ عائلة مكونة من ثمانية أشخاص، علقت مركبتهم بالرمال وغمرتها المياه بسبب الأمواج بالقرب من شاطئ البحر.

وقال المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني؛ إنه ورد بلاغ إلى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام (DMRCC) من غرفة القيادة والسيطرة بقطاع الخفجي، تضمن مشاهدة أفراد الدورية الساحلية مركبة عالقة بالرمال، بالقرب من شاطئ البحر لعائلة مكونة من ثمانية أشخاص.

وأضاف: «على الفور، تم توجيه الدورية الساحلية للموقع؛ وذلك لتقديم المساعدة اللازمة لهم، وتم الاطمئنان على وضعهم الصحي، ومساندتهم في تخليص المركبة العالقة بالرمال، وهم بصحة جيدة.

وأهاب المتحدث الرسمي لحرس الحدود بجميع المتنزهين اتباع الأنظمة والتعليمات، وتوخي الحذر، وعدم التردد بالاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (994) لتقديم المساعدة اللازمة، متمنيًا السلامة للجميع.