نادي الفروسية يقيم حفل سباقه الـ22 على كأسي أمانة العاصمة ورئاسة الاستخبارات

أقام نادي الفروسية بالرياض اليوم السبت حفل سباقه الـ (22) على كأس أمانة منطقة الرياض وكأس رئاسة الاستخبارات العامة ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1440/1441هـ (2019/2020م).
واشتمل السباق على عشرة أشواط، وكانت الأشواط الرئيسة هي الشوط الخامس على كأس أمانة منطقة الرياض على مسافة 1600 متر لجياد الإنتاج جميع الدرجات، والشوط السابع على كأس رئاسة الاستخبارات العامة على مسافة 1600 متر للجياد المستوردة جميع الدرجات.
وسلم وكيل الأمين لشؤون بلديات المنطقة كأس أمانة منطقة الرياض للمشرف الإداري على إسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، المدرب سعود بن رزيق لفوز الجواد (على صواب) العائد ملكيته لإسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط الخامس.
كما سلم الأمير عبدالعزيز بن بدر بن سعود المساعد لشؤون الاستخبارات كأس رئاسة الاستخبارات العامة لمدرب الجواد (لو آند أوردر) عبدالله بن مشرف العائد ملكيته لإسطبل الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط السابع.
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