خلال 4 دقائق فقط.. إنقاذ حياة طفل ابتلع عملة معدنية بمستشفى المهد

نجح فريق طبي بمستشفى المهد العام، في استخراج قطعة معدنية من أعلى مريء طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، في عملية استغرقت 4 دقائق فقط.

وأوضح الفريق الطبي أن الطفل قدِم إلى طوارئ المستشفى وهو يشتكي من بلع جسم غريب (قطعة نقود معدنية) كانت قد عَلِقت في أعلى المريء؛ ما تَسَبَّب في حالة اختناق وعدم القدرة على البلع.. عندها قرر الفريق الطبي إجراء عملية عاجلة، واتضح أنها قطعة معدنية نقدية «فئة الريال».

وتمت العملية بنجاح، ودون حدوث مضاعفات؛ حيث غادر الطفل المستشفى وهو بصحة جيدة.

يُذكر أن مستشفى المهد العام سعته 50 سريرًا، ويقدم خدمات الرعاية الصحية العلاجية والتثقيفية لأكثر من 70 ألف نسمة بمعدل نمو سكاني يقدر بـ2.45‎%‎.

وقد دشنت إدارة المجمع الصحي بالمحافظة خلال عام 1440 هـ «برنامج التحول الإلكتروني»، الذي يهدف إلى تسهيل وصول الخدمة الطبية للمريض وتوجيهه إلى المستوى الأمثل من الخدمة، ابتداءً من مراكز الرعاية الصحية الأولية، كما يقدم للمريض فرصة الحصول على الخدمة الطبية المتكاملة من خلال تسهيل آلية إحالته إلى المستشفيات المرجعية والتخصصية وتأمين الخدمة المطلوبة في وقت قياسي.