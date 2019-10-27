أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على عددٍ من مناطق المملكة.. خلال ساعات

أكَّدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول الأمطار الرعدية، التي تصحبها رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية في عددٍ من مناطق المملكة.

وأضافت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن منطقة الرياض (المجمعة، رماح، شقراء، عفيف، ووادي الدواسر)، تشهد هبوب رياح سطحية نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، وذلك بدءًا من الساعة التاسعة صباح اليوم الأحد، وحتى الساعة السادسة مساء.

كما تشهد منطقة جازان (أبوعريش، الدائر، الطوال، فيفا، وهروب)، هطول أمطار رعدية ورياحًا سطحية نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، وذلك بدءًا من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة السابعة مساء، وتتعرض منطقة عسير (أبها، المجاردة، النماص، بارق، تنومة، خميس مشيط، رجال المع، ومحايل) لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، تصحبها رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية؛ بدءًا من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة السابعة مساء.

وتتعرض منطقة الباحة (الحجرة، العقيق، بلجرشي، المندق، بني حسن، فرعة غامد الزناد، وقلوة) لهطول أمطار رعدية، تصحبها رياح سطحية مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية؛ بدءًا من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة السابعة مساء.

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كما تشهد منطقة القصيم (الأسياح، البدائع، البكيرية، الرس، الشماسية، المذنب، النبهانية، بريدة، رياض الخبراء، ضرية، عقلة، الصقور، عنيزة، وعيون الجواء)، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح مثيرة للأتربة تحد من الرؤية الأفقية، التي بدأت الساعة الثالثة مساء الجمعة الماضي، حتى الساعة السادسة مساء اليوم الأحد.

وفي منطقة الجوف (القريات، دومة الجندل، سكاكا، وطبرجل) تستمر الحالة الجوية، التي بدأت في العاشرة صباح أمس السبت بهطول أمطار رعدية، ورياح سطحية تؤدي إلى تدنٍ بمدى الرؤية الأفقية حتى الساعة السادسة مساء، فيما تشهد منطقة الحدود الشمالية (العويقلية، رفحاء، طريف، وعرعر) استمرار الحالة الجوية، التي بدأت الخامسة صباح أمس السبت بهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة تؤدي لتدنٍ بمدى الرؤية الأفقية، وذلك حتى السادسة مساء اليوم الأحد.

أما المنطقة الشرقية (الجبيل، الخفجي، النعيرية، حفر الباطن، وقرية العليا)، فتشهد استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، والتي بدأت الساعة السابعة مساء يوم الجمعة الماضي، وذلك حتى السادسة مساء اليوم الأحد.