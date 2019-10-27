السعودية اليوم / فرع وزارة العمل بمكة المكرمة ينفذ 3114 جوله تفتيشية



جدة 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واس

نفّذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة خلال الأسبوع الماضي 3114 جولة تفتيشية، شملت عدد من المنشآت التجارية في سوق العمل، بمشاركة الجهات الرسمية، وذلك للتحقق من التزام المنشآت بقرارات التوطين.

وأسفرت الجولات التفتيشية عن ضبط 419 مخالفة تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

// انتهى //

10:41ت م

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