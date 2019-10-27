السعودية اليوم / إطلاق حملة تشجير المنطقة الشرقية غدًا



الدمام 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واس

يطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية غدًا، "حملة تشجير المنطقة الشرقية"، بالتعاون مع شركة المياه الوطنية, وجمعية أصدقاء البيئة، والروابط الخضراء, ومجموعة من المهتمين بشؤون البيئة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة بالمنطقة المهندس عامر المطيري، أنه ستكون انطلاق المرحلة الأولى في محطة المياه المعالجة بالدمام، فيما ستكون هناك حملات بنفس التوقيت في كل من مكتب الوزارة بحفر الباطن، ومكتب قرية العليا، ومنتزه الأحساء الوطني، مشيرًا إلى توقع زراعة أكثر من 40 ألف شجرة من الأصناف المحلية.

وبين المهندس المطيري، أن حملة التشجير تأتي ضمن الحملة الوطنية التي تتبناها وزارة البيئة، لزراعة أكثر من 6 ملايين شجرة خلال هذا الموسم في جميع مدن ومحافظات المملكة، وتهدف هذه الحملة إلى حماية البيئة والحد من التلوث ومكافحة التصحر والإسهام في تحسين جودة الحياة.

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10:41ت م

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