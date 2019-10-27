السعودية اليوم / وفد مجلس الشورى يزور الوكالة الموريتانية للأنباء وميناء نواكشوط



نواكشوط 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واس

زار وفد مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس لجنة الصداقة البرلمانية

واطلع الوفد خلال الزيارة على ما تضمه الوكالة الموريتانية من من إمكانات تحريرية وفنية.

كما قام وفد مجلس الشورى بزيارة لميناء نواكشوط "ميناء الصداقة"، وذلك من ضمن زيارته التي يقوم بها حاليًا إلى جمهورية موريتانيا الشقيقة.

واستمع الوفد إلى شرح من المدير العام المساعد الشيخ بري شيخنا محمد تقي الله على ما يضمه الميناء من الأرصفة ومحطات الحاويات والساحات والمباني والتجهيزات البحرية.

رافق الوفد خلال الزيارتين رئيس لجنة الصداقة الموريتانية السعودية أحمدي ولد حمادي.

// انتهى //

09:56ت م

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نواكشوط 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واسزار وفد مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الموريتانية عساف بن سالم أبوثنين أمس، مقر الوكالة الموريتانية للأنباء, حيث كان في استقبالهم المديرة العامة لوكالة الأنباء الوطنية الموريتانية الدكتورة خديجة سفير سعيد .واطلع الوفد خلال الزيارة على ما تضمه الوكالة الموريتانية من من إمكانات تحريرية وفنية.كما قام وفد مجلس الشورى بزيارة لميناء نواكشوط "ميناء الصداقة"، وذلك من ضمن زيارته التي يقوم بها حاليًا إلى جمهورية موريتانيا الشقيقة.واستمع الوفد إلى شرح من المدير العام المساعد الشيخ بري شيخنا محمد تقي الله على ما يضمه الميناء من الأرصفة ومحطات الحاويات والساحات والمباني والتجهيزات البحرية.رافق الوفد خلال الزيارتين رئيس لجنة الصداقة الموريتانية السعودية أحمدي ولد حمادي.// انتهى //09:56ت م0020

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