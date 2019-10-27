2019-10-27

15 إصلاحًا في 3 سنوات.. تواريخ لن تُنسى لمستقبل اقتصادي طموح

متابعات الخليج 365 - ترجمة : منة الله أشرف

تسير المملكة بخطى ثابتة وقوية تجاه مستقبل اقتصادي متنوع عير قائم على النفط، ضمن رؤية وضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تستهدف إصلاحات اقتصادية واجتماعية أيضًا لتحديث المملكة وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وسلطت وكالة رويترز الضوء على أبرز الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها المملكة خلال السنوات القليلة الماضية لترسم ملامح أقوى للاقتصاد السعودي، وذلك منذ الإعلان عن رؤية 2030.

الإصلاحات الاقتصادية:

2016:

إصلاحات في سوق الأسهم، ترفع حدود ملكية مستثمري المؤسسات الأجنبية إلى 10%.

قواعد عمل جديدة، لتخصيص وظائف معينة تقتصر على السعوديين، بالإضافة إلى زيادة نسبة السعوديين العاملين في الشركات.

رفع جميع الإعانات عن الماء والكهرباء، في إطار الإصلاحات المالية.

خفض دعم الكهرباء والماء في إطار إصلاحات مالية.

إنشاء البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات “مشروعات”، لخفض التكاليف في مشروعات البنية التحتية الحكومية.

2017:

إطلاق حساب متابعات الخليج 365؛ لتعويض الإجراءات التقشفية.

احتجاز كبار رجال الأعمال في فندق ريتز كارلتون في الرياض، في حملة لمكافحة الفساد.

2018:

فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% لتحسين الإيرادات غير النفطية.

منح المستثمرين الأجانب إمكانية الوصول الكامل إلى “نمو”، وهي سوق موازية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

إصدار قانون الإفلاس الجديد لتنظيم إجراءات مثل التسويات والتسييل.

2019:

o تخفيف شرط امتلاك نسبة 49% كحد أقصى للمستثمرين الإستراتيجيين الأجانب في الشركات المدرجة في البورصة.

o فرض ضريبة على السجائر الإلكترونية والمشروبات السكرية، في محاولة لتنويع تدفقات الإيرادات.

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o تعديل قانون السوق المالية للسماح بإنشاء بورصات أخرى إلى جانب البورصة السعودية.

o بدء المملكة العربية السعودية قبول طلبات الترخيص في القطاع الصناعي العسكري، وهو هدف رئيسي لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط.

o خفضت هيئة السوق المالية ومكتب إدارة الدين العام الرسوم والعمولات لتشجيع التداول في أدوات الدين في السوق الثانوية.

وبالنسبة إلى الإصلاحات الاجتماعية فأوضحت “رويترز” أن منها:

الإصلاحات الاجتماعية:

ديسمبر 2017: إنهاء الحظر على دور السينما، والتخطيط لإنشاء 300 مسرح سينما بـ2030.

يونيو 2018: السماح للسيدات بقيادة السيارات.

يناير 2019: السماح لجميع المطاعم والمقاهي في المملكة، بإقامة فعاليات فنية تتضمن الغناء والموسيقى.

أغسطس 2019: السماح للمرأة السعودية البالغة بالسفر دون إذن ولي الأمر.

أكتوبر 2019: نظام تأشيرات سياحية جديد يسعى لجذب السياح، والسماح للأجانب من الرجال والنساء باستئجار غرف الفنادق.