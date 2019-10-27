وزارة الدفاع تعلن عن 35 #وظيفة إدارية شاغرة للرجال والنساء

2019-10-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت رئاسة هيئة الأركان العامة توفر فرص وظيفية للمواطنين والمواطنات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام الإدارية الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية (هنا الرابط).

وقد بلغ إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان (۳۰) وظيفة شاغرة (رجال، نساء) وهي موزعه على النحو التالي :

المرتبة ​عدد الوظائف المجموع ​رجال ​نساء ​٢ ​١ ​– ​١ ​٤ ​– ​٣ ​٣ ​٥ ​١ ​– ​١ ​٦ ​٤ ​١٤ ​١٨ ​٧ ​١ ​٢ ​٣ ​٨ ​٣ ​٦ ​٩ ​المجموع ​١٠ ​٢٥ ​٣٥ أولاً: مواعيد تقديم الطلبات :

​ ​من ​إلى فترة التقديم مستمرة على مدار (٢٤) ساعة خلال الفترات الزمنية المحددة . ​ ​ Advertisements ​رجال ​٢٨–٢–١٤٤١هـ ​٣–٣–١٤٤١هـ ​نساء