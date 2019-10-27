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أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود بمنطقة مكة المكرّمة في قطاع القنفذة، يوم أمس السبت، طفلاً يبلغ من العمر اثني عشر عاماً، من الغرق في أثناء ممارسته السباحة في متنزه حنيش.
وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرّمة المقدم فارس المالكي؛ أنه في أثناء متابعة دورية البحث والإنقاذ لعملها المعتاد في الموقع، شاهدت طفلاً، يتعرّض لحالة غرق، وعلى الفور تمّ إنقاذه وعمل الإسعافات الأولية اللازمة، حيث تمّ نقله إلى مستشفى القنفذة العام للكشف عليه، وحالته الصحية مستقرة، ولله الحمد.
وأهاب المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرّمة، بجميع المتنزهين، أخذ الحيطة والحذر والانتباه لأطفالهم، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.حرس الحدود حرس حدود مكة القنفذة
27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441 09:57 AM
المالكي: أُجريت له الإسعافات الأولية ونقل لمستشفى القنفذة
أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود بمنطقة مكة المكرّمة في قطاع القنفذة، يوم أمس السبت، طفلاً يبلغ من العمر اثني عشر عاماً، من الغرق في أثناء ممارسته السباحة في متنزه حنيش.
وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرّمة المقدم فارس المالكي؛ أنه في أثناء متابعة دورية البحث والإنقاذ لعملها المعتاد في الموقع، شاهدت طفلاً، يتعرّض لحالة غرق، وعلى الفور تمّ إنقاذه وعمل الإسعافات الأولية اللازمة، حيث تمّ نقله إلى مستشفى القنفذة العام للكشف عليه، وحالته الصحية مستقرة، ولله الحمد.
وأهاب المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرّمة، بجميع المتنزهين، أخذ الحيطة والحذر والانتباه لأطفالهم، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.
، "حرس حدود مكة" يُنقذ طفلاً من الغرق أثناء سباحته بمتنزه حنيش ،
المصدر : الخليج 365
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