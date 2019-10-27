، شراكة بين وقف "ديوانية آل حسين" و"جمعية ذوي شهداء الواجب" ،

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محمد بن مسعود - الدمام - وقّع وقف "ديوانية آل حسين" التاريخية، اتفاقية شراكة وتعاون مع "جمعية ذوي شهداء الواجب"، بحضور وتشريف الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، ومحمد بن سعود المعمر.
ومثّل المستشار عبدالعزيز بن سليمان الحسين، وقف "ديوانية آل حسين" خلال توقيع الاتفاقية مساء أول أمس الجمعة؛ فيما مثّل جمعية "ذوي شهداء الواجب"، رئيس مجلس إدارتها، سعود بن محمد العويس.
وتنص الاتفاقية على التعاون بين الطرفين في تحقيق أهداف الجمعية النبيلة.
من جهته، عبّر الأمير فيصل بن سلطان عن سعادته بحضور هذه الاتفاقية والمشاركة فيها؛ لافتًا إلى اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده -حفظهما الله- بذوي الشهداء، وتمكينهم في جميع مناحي الحياة.
وأضاف الأمير فيصل: "نحن كمجتمع علينا واجبات في خدمة أبناء شهدائنا، والحمد لله أننا نرى مثل هذه الشراكات والتعاون بين الجهات والمؤسسات التي من شأنها تقديمُ خدمات مميزة لفئة غالية على قلوبنا جميعًا".
وأثنى على هذه الخطوة المجتمعية بين وقف "ديوانية آل حسين"، و"جمعية ذوي شهداء الواجب"، وحث جميع رجال الأعمال والجمعيات على تقديم المساعدات وعقد الشراكات مع الجمعية.
27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441 09:32 AMشراكة بين وقف "ديوانية آل حسين" و"جمعية ذوي شهداء الواجب"
وقّع وقف "ديوانية آل حسين" التاريخية، اتفاقية شراكة وتعاون مع "جمعية ذوي شهداء الواجب"، بحضور وتشريف الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، ومحمد بن سعود المعمر.
ومثّل المستشار عبدالعزيز بن سليمان الحسين، وقف "ديوانية آل حسين" خلال توقيع الاتفاقية مساء أول أمس الجمعة؛ فيما مثّل جمعية "ذوي شهداء الواجب"، رئيس مجلس إدارتها، سعود بن محمد العويس.
وتنص الاتفاقية على التعاون بين الطرفين في تحقيق أهداف الجمعية النبيلة.
من جهته، عبّر الأمير فيصل بن سلطان عن سعادته بحضور هذه الاتفاقية والمشاركة فيها؛ لافتًا إلى اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده -حفظهما الله- بذوي الشهداء، وتمكينهم في جميع مناحي الحياة.
وأضاف الأمير فيصل: "نحن كمجتمع علينا واجبات في خدمة أبناء شهدائنا، والحمد لله أننا نرى مثل هذه الشراكات والتعاون بين الجهات والمؤسسات التي من شأنها تقديمُ خدمات مميزة لفئة غالية على قلوبنا جميعًا".
وأثنى على هذه الخطوة المجتمعية بين وقف "ديوانية آل حسين"، و"جمعية ذوي شهداء الواجب"، وحث جميع رجال الأعمال والجمعيات على تقديم المساعدات وعقد الشراكات مع الجمعية.
، شراكة بين وقف "ديوانية آل حسين" و"جمعية ذوي شهداء الواجب" ،
المصدر : الخليج 365
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